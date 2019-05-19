林祖傑中職生涯首轟出爐 首轟球送家人

（中央社記者謝靜雯台北19日電）統一獅隊野手林祖傑開季打擊狀況不佳，直到5月打擊率才突破2成，近期慢慢找到想要的打擊感覺，今天與Lamigo桃猿隊比賽單場2安、2局敲出中職生涯首轟，他打算將首轟球送給家人。

中職統一獅隊野手林祖傑開季一軍出發，守備表現備受肯定，但球季前半段打擊沒能有好的發揮，一直到5月11日出賽，單場敲出2安，打擊率首度突破2成。

林祖傑近幾場出賽打擊狀況調整不錯，今天2局敲出個人一軍生涯首轟，2分砲幫助球隊追平比數，3局再敲安打，5局高飛犧牲打為球隊多添分數，今天單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，賽後打擊率2成65。

林祖傑表示，剛開季時因為還沒有適應職棒一軍的投手強度，對戰掌握度沒有很好，只能想辦法調整，盡快找到自己想要的打擊感覺。

近期打擊調整不錯，但林祖傑沒有想過首轟什麼時候會出爐，上場把基本的東西做好，今天2局擊出球後沒有想過會是全壘打，看到球飛出全壘打牆後才知道；球隊幫忙找回林祖傑的首轟球，他也表示會把球送給家人和女朋友，感謝他們在低潮時的陪伴和鼓勵。

林祖傑表示，因為信仰基督，在遇到低潮的時候都會向上帝祈禱，首轟出爐後，面對接下來的比賽也不會有太多想法，「每一場比賽把與投手的對戰做好」，想辦法幫助球隊。（編輯：李錫璋）1080519