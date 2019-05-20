中職全壘打大賽首度改票選 明星賽投票21日開跑

中華職棒明星對抗賽將於7月27日、28日於新莊棒球場開打，今年改變賽制，全壘打大賽參賽球員首度由票選產生，明星賽球迷投票21日開始，中信兄弟投手李振昌（左起）、Lamigo桃猿隊球員陳晨威、富邦悍將隊投手陳仕朋、統一獅隊野手林祖傑20日出席記者會。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年5月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒明星對抗賽將於7月27日、28日在新莊棒球場開打，今年改變賽制，由中華隊、明星隊連打2天比賽，全壘打大賽參賽球員首度由票選產生，明星賽球迷投票明天開始。

中職明星賽繼2016年後，睽違3年重返新莊棒球場舉行，為了備戰年底世界12強棒球賽，今年比賽改由遴選組成的中華隊與票選產生的明星隊打2場對抗賽。明星隊各位置票選最高票球員為先發球員，若該球員有被選入中華隊，則由次高票球員遞補先發。

全壘打大賽賽制也有調整，過往參賽球員為各隊推薦，今年首度開放給球迷票選，只要去年、今年（截至19日比賽為止），在中職例行賽全壘打排行榜排名前12名球員，都有被票選資格，得票數前8名球員參加全壘打大賽。

今天明星賽記者會，4隊球員代表中信兄弟投手李振昌、富邦悍將隊投手陳仕朋、統一獅隊野手林祖傑、Lamigo桃猿隊球員陳晨威皆出席。

陳晨威表示，過去印象最深刻的明星賽是蔣智賢用非慣用手敲出全壘打，他也不忘替自己拉票，希望能有機會打明星賽。

獅隊野手林祖傑去年季中選秀沒獲得球隊青睞，以自主培訓球員加入獅隊，表現受肯定，開季爭取到一軍出賽機會，昨天敲出個人中職生涯首轟。他感謝球團和教練團給機會，也提到若入選明星賽，會想辦法跟球迷互動，營造歡樂的氣氛。（編輯：張雅淨）1080520