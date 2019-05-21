樂天灌13分擊退火腿 王柏融3打數無安打

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）日本職棒今天東北樂天金鷲對北海道日本火腿鬥士的比賽，火腿投手群共出現11次保送，加上樂天猛敲13支安打，終場樂天以13比3擊退火腿，火腿隊王柏融則是3打數無安打。

1局上樂天的淺村榮斗獲保送後，惠勒（Zelous Wheeler）、銀次連續敲出二壘安打，攻下2分。3局上惠勒、銀次敲安打後，今江年晶敲出1打點安打，接著中島卓也發生失誤形成滿壘，辰己涼介再選到保送，擠回1分。

6局上樂天更是攻下大局，淺村榮斗轟出3分全壘打後，惠勒獲保送、銀次安打形成一、二壘有人，今江年晶補上安打，帶有1分打點，取得8比1領先。

火腿則是於1局下西川遙輝敲二壘安打，利用大田泰示的飛球跑到三壘，近藤健介再擊出高飛犧牲打，攻下1分。6局下西川遙輝、近藤健介接連敲二壘安打，再得1分。8局下火腿的中田翔敲1打點二壘安打，王柏融選到保送，不過接下來火腿沒能繼續得分。

9局上樂天的今江年晶在一壘有人時，敲出二壘安打攻1分，之後茂木榮五郎敲清壘三壘安打，帶有3分打點，三好匠再擊出1打點滾地球，終場樂天以13比3擊退火腿。

王柏融今天先發打第5棒，擔任指定打擊，第2局擊出一壘滾地球出局，第4局遭到三振，第6局擊出一壘方向平飛球遭接殺，第8局選到保送，總計3打數沒有敲出安打，選到1次保送，吞下1次三振，目前打擊率2成76。（編輯：張雅淨）1080521