高國麟3分砲轟垮江辰晏 悍將擊退獅隊

中華職棒富邦悍將隊高國麟（中）21日在台南球場迎戰統一獅隊，第5局從投手江辰晏手中轟出3分全壘打，拉開領先差距，助隊以11比1大獲全勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，悍將本季首度突破江辰晏，從他手中敲10支安打，包含高國麟3分砲，加上索沙6局失1分好投，悍將以11比1大勝獅隊。

這場比賽悍將打擊大爆發，2局上申皓瑋、林哲瑄連續安打後，高國麟敲出二壘安打，帶有2分打點，接著李宗賢選到保送，王正棠再擊出1打點安打。

5局上悍將攻下5分大局，王正棠、胡金龍、林益全、林哲瑄連續安打得2分後，高國麟一棒揮出3分全壘打，拉開差距取得8比1領先。

7局上悍將林益全補上陽春砲，而且是他生涯第150支全壘打，為中職第5位達成此紀錄。9局上陳凱倫也轟2分砲，終場悍將就以11比1擊退獅隊，中斷獅隊的4連勝，目前兩隊之間沒有勝差，不過獅隊勝率些微領先，位居第3，悍將則是第4。

單場MVP由悍將第7棒高國麟拿下，這場4打數敲出2支安打，包含一發3分全壘打，包辦5分打點追平個人生涯單場紀錄，並跑回2分。

悍將先發投手索沙主投6局，被敲出6支安打，送出4次三振，僅在1局下遭蘇智傑敲1打點安打，失1分，奪下本季第7勝，連續10場優質先發。不過由於第1局失分，索沙中止連續16局無失分。

獅隊先發投手江辰晏本季在今天之前，對戰悍將2場比賽，沒有失掉任何分數，從他們手中拿下2勝。不過江辰晏此戰投5局，被敲出10支安打，投1次保送、5次三振，失掉8分都是自責分，也吞下敗投。（編輯：張雅淨）1080521