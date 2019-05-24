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世界盃射箭賽土耳其站 中華女團勇闖金牌戰

最新更新：2019/05/24 19:42

（中央社記者龍柏安台北24日電）由譚雅婷、雷千瑩與彭家楙組成的中華女子反曲弓射箭代表隊，今天在2019世界盃射箭賽土耳其站闖進金牌戰，而譚雅婷在個人賽也一路過關，將與墨西哥女將爭銅。

世界盃射箭賽土耳其站是今年大獎賽的第3站，而第1站哥倫比亞站中華隊缺席，上一站上海中華女團拿下銅牌，如今再闖壓軸決賽，女子隊教練倪大智很滿意，「從上海到土耳其，選手的成績都有提升。」

近年土耳其都是世界大獎賽的其中一站，倪大智表示，對於場地選手都還算熟悉，不過他也說：「決賽場地是在海邊，因此風勢會變得比較難捉摸，能不能夠摘金，就得看選手臨場的反應。」

下個月在荷蘭舉辦的世界射箭錦標賽，將是2020東京奧運的資格賽，只要反曲弓男、女團順利晉級8強，就可取得3席滿額參賽門票，倪大智承認：「現階段我們以團體賽為重心，而這兩站大獎賽的表現，讓我們對接下來的世錦賽，算是注入了一劑強心針。」

這次土耳其站譚雅婷在資格賽就繳出全場最高的671分，從110名選手當中脫穎而出，名列大會頭號種子，老將雷千瑩搶佔第3，彭家楙也取得第7種子，優異表現也讓國際射箭總會（FITA）特別撰文報導。

明天是複合弓獎牌賽，因此中華女將可獲得一天休兵，週日（26日）再進行反曲弓各項獎牌賽。（編輯：吳協昌）1080524

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