MLB雙城3轟勝白襪 開季前50戰百轟史上第2

（中央社明尼蘇達24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城今天對芝加哥白襪，3人開轟，本季全隊已敲出101支全壘打。雙城此役後，成為大聯盟史上第2支在開季前50場比賽，就完成百轟的重砲部隊。

雙城前一戰對上洛杉磯天使，狂轟8支全壘打，以16比7大勝，是他們本季第2次有這樣瘋狂的打擊表現。雙城今天以11比4擊退白襪，羅沙里歐（Eddie Rosario）、沙諾（Miguel Sano）和喀卜勒（Max Kepler）都開轟，讓雙城本季至今累積揮出101支全壘打。

這使雙城成為1999年的西雅圖水手後，第2支在開季前50戰就揮出100支全壘打的球隊，當年水手在球季前50場比賽，一共擊出102支全壘打。

羅沙里歐今天5打數4安打，有3分打點，其中包含一支直擊右外野大牆的深遠二壘安打，這是他生涯第10次有單場4安打的演出。

喀卜勒昨天在第9局撞上護欄讓右膝受傷，今天他擔任指定打擊，有4打數3安打、4分打點的成績。

今天獲勝後，雙城戰績提升到全聯盟最佳的34勝16敗，本季已得到300分，且已6次單場拿下超過10分。

貝里奧斯（Jose Berrios）今天拿下勝投，本季戰績7勝2敗，他克服2局上半丟掉4分的窘境，在6.2局投球中被打9支安打丟4分，但其中僅1分是自責分，他送出4次三振，沒有四壞球保送。

白襪安德森（Tim Anderson）今天3打數3安打，阿隆索（Yonder Alonso）有兩分打點。

白襪終止2連勝，先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）承擔敗投，本季戰績3勝5敗。他今天投3.2局被打7支安打，丟8分都是自責分，有3次三振、2次四壞保送。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080525