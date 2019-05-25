潘武雄4打點奧斯丁止血 獅隊擊退兄弟

（中央社記者楊啟芳台北25日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，中信兄弟對統一7-ELEVEn獅，雖然1局上兄弟攻下3分，不過獅隊急起直追，其中潘武雄包辦4分打點，奧斯丁中繼4.1局止血，以10比6奪勝。

1局上兄弟率先展開攻勢，陳偉漢擊出內野安打後盜上二壘，詹子賢補上安打攻下1分，接著投手王玉譜連出現觸身球及保送，形成滿壘，里迪擊出高飛犧牲打後，再連投2次保送擠回1分，這局兄弟共攻下3分。

不過2局下獅隊反攻，楊家維、陳重羽安打後，朱元勤、黃恩賜都選到保送，擠回1分，潘武雄再敲二壘安打，帶有2分打點，隨後林祖傑擊出高飛犧牲打，獅隊反倒以4比3取得領先。

6局上兄弟的黃鈞聲敲陽春砲，形成平手，不過下個半局獅隊在滿壘時，林祖傑擊出滾地球，造成游擊手王勝偉發生傳球失誤，先攻下2分，蘇智傑接著敲出2分打點二壘安打，再度取得領先。

7局下獅隊潘武雄轟2分全壘打，添保險分；雖然9局上兄弟靠著張志強、王威晨、詹子賢、陳子豪接連安打，攻下2分，終場獅隊還是以10比6擊退兄弟。單場MVP由開路先鋒潘武雄拿下，4打數敲2支安打，包辦4分打點。

目前Lamigo桃猿暫居第一，但富邦悍將以0.5場勝差緊追在後，中信兄弟則被悍將超車居第三，與桃猿勝差1場，獅隊以2.5場勝差敬陪末座，不過四隊戰績皆相當接近。

此戰雙方先發投手皆投不滿5局，獅隊先發王玉譜僅投0.2局，被敲2支安打，投3次保送，失3分退場；不過奧斯丁中繼4.1局，僅被敲1支安打無失分，及時止血。兄弟先發陳琥則投3局，被敲3支安打，投4次保送，失4分。（編輯：陳惠珍）1080525