華南少棒桃園奪冠關鍵 MVP黃天賜要讓大家認識他

108年華南金控盃全國少棒錦標賽，26日由桃園市隊奪下冠軍寶座，球隊投手黃天賜（中後）後援2.2局無失分，是球隊奪冠功臣，也成功拿下大會MVP。中央社記者謝靜雯攝 108年5月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南金控盃少棒賽，桃園市黃天賜後援2.2局無失分，是球隊奪冠功臣，獲大會MVP。總教練李國強說，黃天賜想追隨哥哥腳步，但他有自己的特色，「希望讓大家知道他是黃天賜」。

108年華南金控盃少棒錦標賽冠軍戰，桃園市隊與台中市隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第7局，桃園市隊守備、投手都有好表現，順利拿下冠軍，取得U12世界盃棒球賽中華組隊權。

桃園市隊後援投手黃天賜在冠軍戰投2.2局無失分，抓到延長賽最後一個出局數後壓力釋放，在投手丘上激動落淚，他表示：「這是目前為止投過壓力最大的一場比賽，順利替球隊守住勝利、壓力釋放。」

黃天賜表示，今天比賽後半段上場後援，只想著想辦法幫助球隊降低失分，「謝謝教練團對我的信任，也謝謝隊友幫我守住每一顆球」。黃天賜入選U12世界盃中華隊機會大，他表示，若有機會穿上中華隊球衣，最想碰上美國隊，「希望可以把他們扣倒」。

黃天賜家中4兄弟都在打球，他曾表示自己的偶像是目前在新明青少棒隊的哥哥黃冠倫。但李國強不止一次稱讚黃天賜，他除了內野守備能力佳、擊球面更是現階段同齡球員數一數二的好手，是此次聯隊關鍵靈魂人物。

李國強表示，黃天賜一直看著哥哥的背影，想要追隨他們，「我們不斷鼓勵他，他不是他哥哥、他就是黃天賜，有自己的特色和天賦，希望他能夠持續成長，讓大家記住他就是黃天賜」。

桃園市首度拿下U12世界盃棒球賽中華組隊權，李國強表示，賽前沒跟球員講，「壓力讓大人扛著就好」。但他也提到，經過今天的比賽，球員們抗壓性更成長，相信對他們往後的棒球路會有很大的幫助。（編輯：張雅淨）1080526