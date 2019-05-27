岳政華以野手報名選秀 笑言被哥哥岳東華懷疑

108年玉山盃青棒錦標賽A組勝部賽程，新北27日以13比2、7局擊敗新竹市，晉級4強。新北市岳政華（前）先發打第3棒，單場5打席上壘率百分百，首局敲出安打替球隊送回第1分，2局適時安打幫助球隊添分，4局選到保送，5局再獲觸身球保送，7局敲出個人單場第3安，表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 108年5月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）玉山盃青棒賽新北市岳政華專心打擊，今天與新竹市比賽單場3安2打點，扮演稱職中心棒次角色，今年選秀將以野手身分報名，他坦言有壓力，也笑說哥哥岳東華還懷疑他能否勝任。

108年玉山盃青棒錦標賽A組勝部賽程，新北市隊今天與新竹市隊交手，岳政華先發打第3棒，單場5打席上壘率百分百，首局敲出安打替球隊送回第1分，2局適時安打幫助球隊添分，4局選到保送，5局再獲觸身球保送，7局敲出個人單場第3安。

岳政華是投打二刀好手，但高三投球遇到小低潮，總教練周宗志表示，岳政華和陣中另外一名王牌左投王彥程一樣，都在高三最關鍵的時候遇到一些小傷痛，影響到投球的信心和表現；王彥程今天也有登板後援投1局無失分，慢慢找回投球好感覺。

周宗志表示，這個盃賽讓岳政華專心打擊，也扮演稱職的中心棒次角色，關鍵時刻都能有安打表現，今年確定投入中職選秀，會以野手身分參選，至於進到職棒後要當投手還是野手，就看職棒教練團安排和考量。

岳政華坦言，選秀前最後一個大比賽，知道很多球探在看，所以難免會有壓力，只能想辦法讓自己保持平常心，此次比賽打擊狀況調整得不錯，也希望可以維持好表現。

岳政華的哥哥岳東華目前效力中職中信兄弟隊，岳政華曾表示想要在職棒三振哥哥，但也提到雖然有機會還是會想要投球，但現階段先專注打擊；對於投入選秀，他笑說哥哥對自己投球印象比較深刻，聽到他要以野手身分報名，「他還有點懷疑行不行。」（編輯：管中維）1080527