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玉山盃青棒陳志杰 飆生涯最速150公里

最新更新：2019/05/27 16:46
108年玉山盃全國青棒錦標賽，桃園市隊高一投手陳志杰27日與台中市隊比賽後援登板，投3局無失分拿下勝投，更飆出生涯最速150公里。中央社記者謝靜雯攝　108年5月27日
108年玉山盃全國青棒錦標賽，桃園市隊高一投手陳志杰27日與台中市隊比賽後援登板，投3局無失分拿下勝投，更飆出生涯最速150公里。中央社記者謝靜雯攝　108年5月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）108年玉山盃青棒賽桃園市隊高一投手陳志杰球速越飆越快，今天與台中市隊比賽後援登板，投3局無失分拿下勝投，飆出生涯最速150公里，總教練藍文成稱讚是不可多得的好投手。

陳志杰國中時期最快球速就可投到141公里，高中開始就跟中木棒組比賽，今天賽前最快球速曾投出147公里，先前教練團就曾表示，陳志杰未來性備受看好，今天玉山盃比賽，被場邊球探測到投出1顆150公里速球，球速達148公里的約有4顆，為目前為止生涯最速。

桃園市今天與台中市隊交手，兩隊5局打完2比2僵持不下，陳志杰6局接替投球，6局連飆3K，催出球速，7局開始把重心放在控球，總計投3局被敲2支安打，投出3次三振、無失分，幫助球隊守住勝利。

藍文成表示，陳志杰具有速度優勢，身材突出、球質重，只要想辦法讓控球更穩定將會更好，「他是不可多得的好投手。」

陳志杰表示，今天上場盡力幫助球隊不再多掉分數，「全力丟每顆球，但是在好球數領先時更注意位置，不跟打者硬拚。」陳志杰對直球很有自信，投球使用直球的比例也偏多。

從高一開始就跟著球隊參加大小盃賽，陳志杰自評場上更成熟，面對戰況緊繃的局面不會再像以前這麼緊張。（編輯：管中維）1080527

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