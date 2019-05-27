玉山盃高雄市晉4強 北市台東28日爭4強門票

（中央社記者謝靜雯台北27日電）玉山盃青棒賽B組賽程，高雄市與台東縣鏖戰到延長賽第11局，台東縣牛棚崩盤，高雄單局5安拿下6分，台東下半局無力追分，高雄以8比2拿勝、晉級4強；台北市與台東縣明交手爭4強門票。

108年玉山盃青棒賽B組勝部賽程，高雄市隊與台東縣隊交手，高雄市首局靠著接連安打先馳得點，台東縣前5局打線受制，僅敲出1支安打，沒有拿下分數，6局靠著陳唯翔三壘打、林政華適時安打，以1比1扳平比數。

高雄市隊8局靠著失誤、滾地球、保送、高飛犧牲打跑回超前分，台東縣展現韌性，9局靠著安打、保送、捕逸、高飛犧牲打再度將比數扳平。

兩隊9局打完2比2僵持不下，進入突破僵局制延長賽，10局兩隊都沒有得分，11局台東縣牛棚崩盤，接連被敲5支安打，讓高雄市攻下6分大局，11局下半台東縣無力追分、吞下敗仗。

B組敗部賽事由台北市與屏東縣交手，台北市首局靠著單局3保送、1安打先馳得點，2局再靠著保送、野選，黃聖偉適時安打，一棒送回2分，取得3比0領先，屏東縣4局靠著接連安打、失誤，單局攻下3分、扳平比數。

兩隊僵持至第6局，台北市隊靠著林聖榮安打、滾地球、暴投、李承樺關鍵安打，送回超前分，終場以4比3拿下勝利，敗部續命，明天將與今天輸球落入敗部的台東縣隊交手，爭取B組敗部冠軍、晉級4強。（編輯：陳惠珍）1080527