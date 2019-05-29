指導陽岱鋼特打謝絕媒體 總教練笑說沒用鐵拳

（中央社記者謝靜雯台北29日電）日職巨人隊昨天與阪神隊比賽因雨中止，總教練原辰德特別指導陽岱鋼、中島宏之特打，時間約一小時，球隊想衝上聯盟戰績首位，兩人是教練團重視的打線戰力，陽岱鋼說：「收穫很多。」

日職巨人隊目前本季戰績25勝20敗，在中央聯盟戰績排名第2、僅次於廣島隊，原辰德常把所有球員都是助球隊拿下冠軍的戰力掛在嘴邊，昨天特別指導陽岱鋼、中島宏之打擊，就是看重關鍵時刻兩人的打擊火力。

中島宏之先前效力歐力士隊，今年球季加盟巨人隊，目前為止本季29場出賽，打擊率1成94，表現不如預期，陽岱鋼近期多以代打身分上場，本季目前為止38場出賽，總計敲出24支安打、2發全壘打，打擊率2成76。

巨人昨天與阪神隊比賽因雨中止，原辰德親自指導兩人特打，但沒有開放給媒體拍攝，原辰德解釋因地方太小，沒辦法容納這麼多的攝影器材，並希望他們可以專注在訓練上，還開玩笑說在指導過程中可能會出現一些不好聽的字眼，但不忘自清：「我沒有用鐵拳喔」。

原辰德在26日巨人與廣島隊賽前也親自指導岡本和真，岡本和真當時比賽就開轟，昨天指導陽岱鋼、中島宏之，也希望能發揮好的成效。（編輯：張芷瑄）1080529