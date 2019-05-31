葉君璋領味全龍教練團 訪彰化學校捐球衣球具

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）味全龍教練團葉君璋、張泰山及黃煚隆，還有頂新三董魏應充，今天開始帶著球衣、球具走訪彰化基層共9所學校，在彰化推廣基層棒球公益。

頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，與台灣體育技術發展協會、彰化運動休閒協會等共同合作，推動為期3年、捐助金額超過新台幣600萬元給彰化基層少棒9校設備、球衣。

從今天起為期3天，味全龍教練團葉君璋、張泰山及黃煚隆與頂新和德文教基金會創辦人魏應充，將帶著球衣、球具走訪彰化基層共9所學校，包含南郭國小、忠孝國小、和東國小、培英國小、線西國小、東山國小、永興國小、育民國小及萬興國小。

張泰山表示，「小時候打球時都用很克難的球具，球衣更是穿到破了還繼續穿，現在有頂新和德文教基金會的幫助，讓孩子有足夠的球具及全新的球衣上場打球，讓更多願意打棒球的孩子能夠加入，基層棒球就能夠逐漸茁壯」。

味全龍總教練葉君璋說，透過實地走訪基層球隊，看見現在的小球員實力都相當不錯，如果能給予更完善的球具設備，相信未來這些孩子們的表現一定會更好。

今天到東山國小，校長李世勳感謝他們讓基層棒球隊有嶄新的球衣及球具可以使用，並說：「因為有基金會的適時幫助，緩解了學校棒球隊的資金缺口，也讓全校的孩子都擁有更好的棒球資源與環境。」

魏應充則指出，當聽到東山國小有一位小朋友因為打棒球，讓生活開始有了重心，不再排斥校園，願意加入球隊接受訓練，學業也因打棒球的企圖心有所進步，心裡覺得很感動。（編輯：張芷瑄）1080531