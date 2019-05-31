莊駿凱雙安2打點 獅隊送兄弟4連敗

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對中信兄弟，在莊駿凱4打數2安打，包辦2打點的好表現帶領下，獅隊以6比2奪勝，送給兄弟4連敗。

1局下兄弟王威晨敲二壘安打後，吳東融犧牲短打成功，詹子賢獲敬遠形成一、三壘有人，接著兩人發動雙盜壘，跑回1分。不過2局上獅隊陳鏞基選到保送，楊家維安打，郭峻偉再獲保送形成滿壘，接著莊駿凱敲出二壘安打，帶有2分打點，反倒取得領先。

3局下兄弟的王勝偉轟出陽春全壘打，雙方形成平手。5局上獅隊莊駿凱安打，潘武雄獲保送，接著莊駿凱盜上三壘，再利用投手牽制失誤回到本壘得分，再度取得領先；6局上林祖傑轟陽春砲，再添保險分。

7局上在三壘有人時，陳重羽敲出三壘安打，帶有1分打點；9局上朱元勤選到保送，高國慶敲出安打，加上右外野手陳子豪接球失誤再攻1分。終場獅隊就以6比2奪勝，送給兄弟4連敗，

單場MVP由獅隊第9棒莊駿凱獲得，本場4打數敲出2支安打，包辦2分打點、跑回1分，他才剛於22日升上一軍，就繳出好表現。

獅隊先發投手江辰晏主投5局，被敲出4支安打，投出4次保送，不過也飆出8次三振，失2分奪下本季第3勝。（編輯：唐聲揚）1080531