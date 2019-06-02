日高中最速男主投 火腿隊表明第一指名

大船渡高校17歲投手佐佐木朗希（圖）日前在比賽中飆出163公里速球，打破大谷翔平高中時期160公里球速紀錄。（共同社提供）

（中央社東京2日綜合外電報導）有日本高中最速男稱號的岩手縣大船渡高校高三投手佐佐木朗希，今天主投9局飆出13次三振，球速最高也達153公里，讓日本職棒日本火腿隊總經理吉村浩說，一定會第一指名佐佐木。

日本朝日新聞報導，曾被測到飆出高中生最快球速163公里的佐佐木，今天跟長野縣佐久長聖高校進行練習比賽時登板，失4分完投，最高球速153公里。

在場邊觀賽的吉村浩說，「一定會第一指名佐佐木朗希」，率先其他球團宣布將在秋天舉行的選秀會議上第一指名。

佐久長聖高校在春夏甲子園合計共出賽9次，是具一定實力的學校。佐佐木今天被對方打者敲回3分，但在6局飆出今天最快的153公里球速。

完投9局的佐佐木共被敲9支安打、飆出13次三振、總用球數149球，大船渡以1比4輸球。

大船渡高校監督國保陽平說，佐佐木投了一場能堅持到最後的比賽；即將迎接夏季甲子園，如果能這樣投就足夠。

包括美國職棒大聯盟在內的許多球團球探，都在場邊看佐佐木投球。吉村浩在比賽後直接宣布球團要第一指名佐佐木的想法說，「太過壓倒性了，雖然也很尊敬其他的選手，但跟佐佐木的能力實在差很多」。

高中生如果要在選秀會議上接受球團指名，必須在日本高中棒球錦標賽（夏季甲子園）結束後隔天起提出申請書。

日本備戰8月底將於韓國舉行的U18世界青棒錦標賽，日前首度安排培訓隊集訓、舉辦隊內紅白戰。佐佐木4月初在練習賽登板，面對橫濱高校打者內海貴斗時，被場邊日職中日龍隊球探測到最快163公里球速。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080602