中華射箭隊衝刺世錦賽 目標取得滿額奧運門票

（中央社記者龍柏安台北4日電）中華反曲弓射箭代表隊昨天抵達荷蘭，替6月10日登場的世界射箭錦標賽提前備戰。教練團表示，低標是男、女團體雙雙晉級8強，直接取得2020東京奧運滿額參賽門票。

2019世界射箭錦標賽將於6月10日至16日在荷蘭的斯海托亨博斯（s-Hertogenbosch）舉行，這也是2020東京奧運的資格賽，只要團體晉級8強（無論男女），就可取得3席參賽資格。

為備戰世錦賽，中華隊提前一週抵達荷蘭，調整隊員時差與身體狀況，昨天當地時間上午8時代表隊抵達，下午就已前往當地俱樂部進行輕度訓練。女子隊教練倪大智笑說：「動一動時差調得會比較快，另一方面也希望選手能以最短時間做好準備。」

中華反曲弓女子代表隊，今年連續在世界盃上海站與土耳其站，拿下女團銅牌與金牌，氣勢正值顛峰。倪大智表示，這次主要目標是搶奧運門票，因此重心將以團體為主，他也強調，「8強只是低標，我們的目標當然是金牌」。

男子隊教練劉展明則坦言，根據當地氣象預報，接下來一週都會有零星雨勢，所幸荷蘭當地俱樂部有室內練習場，選手備戰影響程度不大，他也說：「我們會維持在台灣的訓練模式，這幾天會先以調整時差為主。」

劉展明也說，男子隊在上一站土耳其雖沒能挺進4強，不過他對選手整體表現仍算滿意，也不會影響隊員信心，「我們只告訴大家，只要大家平常心應戰，8強不是難關，我們的目標是至少晉級4強」。（編輯：張雅淨）1080604