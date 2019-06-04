日女排公主栗原惠宣布退休 感謝球迷一路相挺

（中央社東京4日綜合外電報導）34歲的日本女排選手栗原惠今天透過部落格宣布將退休，感謝球迷一路相挺。她從未滿17歲入選日本國家女子排球隊開始長達17年的排球生涯，人生有一半時間都在排球陪伴下度過。

日本產經體育報導，日本國家女排隊王牌、2010年世界女子排球錦標賽奪下銅牌功臣之一的栗原惠，今天透過部落格表明將退休。目前已知她10日將在東京都內舉行記者會。

其實栗原惠在5月舉行的全日本選拔大會時，就表明「要挑戰生涯最後一次的黑鷲旗盃（全日本選拔大會）」，暗示自己即將退休。

栗原惠在部落格以「給一直以來支持我的大家」為題發文表示，「決定為17年排球生涯劃上休止符」，並感謝一直以來力挺她的球迷們。

她在文中表示，回顧排球生涯，也許稱不上是一帆風順，但不論何時，一直在她身邊支持她、相信她的球迷，「是我很大的原動力」。

栗原惠說，在排球生涯最後一次的黑鷲旗盃上，再度感受到「打排球真是快樂，最喜歡排球」的感覺，也可以跟自己最喜歡的隊友一同奮戰，度過非常幸福的一段時間。

栗原惠被球迷暱稱為「惠公主」，善用自己187公分的身高，以犀利扣殺作為武器活躍於日本女排界。

她1984年出生於廣島縣能美町（現在的江田島市），從小學4年級開始打排球，國中一年級時身高就超過176公分。就讀高中一年級的2000年度，就是當年奪下3場重要賽事的冠軍隊伍成員。

2001年栗原惠高二時，首度入選日本國家女排隊，2002年以國家女排隊成員首度登場。

她後來進入NEC女排隊，並在2003年世界盃女子排球賽時，跟同年的大山加奈並稱「惠．加奈」，表現活躍，兩人同受球迷矚目。

栗原惠曾出賽2004年雅典奧運，並在同年轉隊到先鋒女排隊，是球隊在2005年到2006年球季奪下日本V1超級聯賽冠軍的功臣之一；2008年也參加北京奧運。她出賽的兩次奧運，日本隊都獲得第5名。

不過，栗原惠2009年秋天因左膝關節半月板受傷，在2010年動手術，雖然半年後在世界女子排球錦標賽復出，並為日本隊時隔32年獲得銅牌做出貢獻，但她傷勢並未痊癒，後來沒能入選2012年倫敦奧運國家隊。

她2011年離開先鋒女排隊後，輾轉效力過幾支球隊，最後到JT女排隊；今年4月宣布打完黑鷲旗後就要在5月底離開JT女排隊。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1080604