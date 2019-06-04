陽岱鋼返先發敲陽春砲 宋家豪奪第19個中繼點

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）日本職業棒球中央聯盟讀賣巨人隊今天對戰太平洋聯盟東北樂天金鷲隊，巨人球員陽岱鋼5局上轟陽春全壘打，巨人最終3比2勝樂天；樂天球員宋家豪也奪下本季第19個中繼點。

陽岱鋼上次先發是5月22日，近期多以代打或代守身分上場，跨聯盟交流戰開打後終於重返先發，打第8棒守右外野，第2局選到保送後，第5局轟出陽春砲，這也是他本季第3發全壘打，讓巨人先馳得點；不過，下個半局樂天洋將布賴希（Jabari Blash）也轟陽春砲追平比數。

第8局宋家豪登板中繼，對重信慎之介投出保送，山本泰寬犧牲短打後，三振掉丸佳浩，再對坂本勇人投敬遠保送，接著投手換高梨雄平，成功拿下第3出局數，雙方仍以1比1平手。

8局下樂天球員淺村榮斗轟出陽春砲超前；但9局上巨人洋砲維拉紐瓦（Christian Villanueva）轟出2分全壘打，超前比數，終場巨人就以3比2驚險擊退樂天。

陽岱鋼3打數敲出一發陽春全壘打，選到一次保送，吞下一次三振，目前打擊率2成72。

宋家豪用11球投0.2局，沒被敲安打，投2次四死球，沒失分，目前防禦率2.63，獲本季第18次中繼成功、第19個中繼點，暫居太平洋聯盟第一。（編輯：李明宗）1080604