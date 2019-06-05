大谷翔平終結長打乾旱期 本季第4轟出爐

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）美國職棒MLB日籍球星大谷翔平終結5月下旬連9場無長打的乾旱期，今天在主場敲出本季第4轟，近4場比賽繳出2支紅不讓。

美聯西區第4名的洛杉磯天使在主場迎敵，對上同分區第3名的奧克蘭運動家。3連戰的第一場，天使2比4輸球，大谷翔平第6局的2分全壘打，成了主場球迷唯一為得分歡呼的高潮。

運動家的台灣左投手王維中牛棚待命，球隊整場領先的情況下，沒有出賽。

大谷翔平去年10月手肘開刀，本季歷經復健，5月以打者身分復出，但長打有待加溫，自5月19日起連續9場比賽沒有敲出二壘安打以上的長打，本季除了4支全壘打之外，二壘打、三壘打仍然掛零。

不過，大谷翔平5月31日開轟之後，今天再度展現長打火力，敲出5天之內的第2支全壘打。

大谷這場比賽擔任第3棒指定打擊，3打數2安打，包括一壘安打、全壘打，另有1次三振、1次四壞，累計打擊率2成39。

運動家3局先馳得點，靠著皮斯考提（Stephen Piscotty）高飛犧牲打、戴維斯（Khris Davis）二壘安打追加打點，攻下2分取得領先。

運動家勞瑞安諾（Ramon Laureano）6局追加2分砲，拉大領先為4比0。先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）壓制天使打線5局，直到6局下才被大谷敲出全壘打，投6局失2分拿下本季第7勝。（編輯：高照芬）1080605