兩屆世界冠軍 澳洲游泳名將馬格努森宣布退休

（中央社雪梨5日綜合外電報導）在10年生涯中奪下15面重要獎牌後，澳洲兩屆世界冠軍馬格努森（James Magnussen）今天宣布退休。

28歲的馬格努森享有「飛彈」（The Missile）的美譽，近年因肩傷表現欠佳，2015年接受手術。他表示，現在是高掛泳鏡的時候了。

馬格努森說：「為了我的未來和從心所欲，我已經花了時間做出最佳決定，以確保在我宣布退休前，在心理上與身體上都處於最佳狀態。」

「在28歲這個年紀，我感覺我還能參加另一次奧運游泳競技。」

「但多年來我給自己設定的高標準和高度期待，我相信現在是離開這項運動的正確時間。」

馬格努森在2011和2013年連續贏得100公尺自由式世界冠軍，兩次賽事分別是在上海和巴塞隆納舉行，但在2015年他因傷無法進行衛冕。

馬格努森在2012年倫敦奧運獲得100公尺自由式銀牌，當時僅以些微差距敗給美國華裔選手倪家駿（Nathan Adrian），並在2014年大英國協運動會贏得4面獎牌，其中包括2面金牌。

2015年的肩膀手術過後，他回到泳池，在2016年里約奧運為澳洲隊贏得400公尺自由式接力銅牌。

澳洲游泳協會理事長柏川德（John Bertrand）說：「馬格努森享有燦爛的游泳生涯，他有數個世界冠軍和一枚奧運銀牌。」

「他應該對自己的成就感到十分驕傲，世界上只有少數人能在競技運動上達到這樣的顛峰。」

世界錦標賽今年稍後將在南韓光州進行，澳洲隊將在下週進行代表隊選拔，馬格努森在此刻宣布了他退休的消息。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1080605