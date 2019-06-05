艾迪頓優質先發兄弟搶勝 秀中文直呼太美妙

中職中信兄弟隊5日和富邦悍將隊交手，中信兄弟洋投艾迪頓（圖）7局優質先發，助隊以5比3拿勝，獲選單場MVP，艾迪頓秀中文直呼「太美妙」。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）中信兄弟今天與富邦悍將交手，先發投手艾迪頓7局優質先發，陳子豪、黃鈞聲開轟火力支援，兄弟以5比3拿勝；艾迪頓連4場出賽優質先發，獲單場MVP，他秀中文直呼：「太美妙」。

兄弟隊近期戰績不理想，今天賽前10場比賽戰績2勝8敗，兄弟隊昨天做出洋將異動，與洋砲里迪解約，洋將空缺由洋投紐維拉補上，今天比賽兄弟打線少了洋砲似乎沒有太大的影響。

今天悍將隊開賽就有攻勢，首局靠著王正棠、林益全接連二壘打先馳得點，2局再靠著失誤、方克偉安打，拿下第2分。

兄弟隊3局反攻，1人出局後王勝偉率先安打上壘，王威晨跑出內野安打，再靠著雙盜壘攻佔二、三壘，吳東融適時安打，一棒送回2分，幫助球隊以2比2扳平比數。

兄弟隊4局再起攻勢，靠著張志豪適時安打送回超前分，悍將6局再度將比數扳平，6局下半兄弟隊陳子豪敲出陽春砲，幫助球隊超前比分，也是個人本季第7轟，7局兄弟隊黃鈞聲再補上陽春砲，替球隊多添保險分，為個人本季第2轟。

兄弟隊先發投手艾迪頓今天投7局，被敲6支安打，投出4次三振，失掉3分（2分責失分），拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

艾迪頓場下熱衷學習中文，今天獲頒MVP受訪一開始就秀中文，「今天感覺很不錯，兄弟的球迷很棒」，之後也透過翻譯表示，悍將隊的打線一直都很強悍，上場可以做的就是把每一顆球投好，相信隊友守備，也相信捕手的配球，希望球隊可以順利拿下上半季冠軍，最後再補上中文直呼：「今天感覺太美妙了」。（編輯：卞金峰）1080605