詹子賢敲聯盟第100支再見轟 兩分砲率兄弟勝

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中信兄弟隊本土投手近期表現不理想，已超過1個月沒有土投先發勝投紀錄，但打線給力，林智勝今天代打開轟，詹子賢延長賽第10局敲出聯盟第100支再見轟，率隊以8比6擊敗Lamigo桃猿隊。

中職中信兄弟隊本土投手近期出賽狀況不理想，5月開始本土先發投手出賽戰績1勝9敗，從5月2日蔡齊哲拿下勝投後，超過1個月沒有本土先發投手拿下勝投，加上今天先發投手黃恩賜投5局失掉4分責失分，5月至今本土先發投手出賽防禦率高達8.30。

桃猿隊今天全場敲出14支安打，先發9棒都有敲安，朱育賢近期手感火燙，首局敲出2分砲，3局敲出陽春砲，生涯第9度單場雙響砲，貢獻3分打點，上半季還沒打完，已經敲出15支全壘打。

今天比賽9局上半打完，桃猿隊6比5領先，兄弟隊9局下半林智勝代打敲出陽春砲，為個人生涯第6支代打全壘打，一棒幫助球隊6比6扳平比數，將比賽逼入延長賽。

延長賽第10局，彭政閔率先敲出二壘打，詹子賢敲出再見兩分砲，也是個人中職生涯第3發再見全壘打，幫助球隊中止近期2連敗，這發全壘打也是中職成立至今第100發再見全壘打，詹子賢獲頒單場最有價值球員（MVP）。

詹子賢上一次開轟為5月17日，今天這發全壘打等得有點久，他表示因為想把握每次上場的機會，有時候得失心太重，會影響到隔天的情緒和心情，昨天領隊請吃飯，跟領隊聊過後，心情也放鬆許多。

彭政閔今天單場3安，貢獻1分打點，另有2分得分，中職生涯累計1074得分，距離聯盟紀錄張泰山的1075得分只差1分，詹子賢不忘開玩笑說，「因為怕打安打恰哥會跑得比較辛苦，所以將球打遠一點」，但也補充說全壘打可遇不可求。

詹子賢感謝球迷支持，「不管高潮低潮，都一直關心我們、支持我們，也感謝一直幫助我的人，以及我的家人」。（編輯：張芷瑄）1080608