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王念好不想留遺憾帶動氣氛 華南青少棒台東奪勝

最新更新：2019/06/09 22:56
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽，台東縣隊9日和雲林縣隊交手，後半段台東在王念好（圖）帶動氣氛下打擊爆發，終場以13比5奪勝。中央社記者楊啟芳攝 108年6月9日
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽，台東縣隊9日和雲林縣隊交手，後半段台東在王念好（圖）帶動氣氛下打擊爆發，終場以13比5奪勝。中央社記者楊啟芳攝 108年6月9日

（中央社記者楊啟芳台北9日電）華南金控盃青少棒賽今天在天母棒球場進行雲林縣對台東縣賽事，後半段台東在王念好帶動氣氛下打擊爆發，以13比5奪勝，曾在小馬選拔賽錯失冠軍的王念好說：「不想再留遺憾。」

雖然台東縣前3局就取得4比0領先，但5局上雲林縣進行反攻，鍾侑均遭觸身球後，林嘉文、鄭俊瑋接連安打形成滿壘，接著陳育仁遭觸身球，擠回1分，李智鈞再敲清壘二壘安打，帶有3分打點，形成4比4平手。

不過下個半局台東縣也攻下3分，再度要回領先；6局下更打了11個人次，包含第5棒王念好的2分打點三壘安打在內，攻下6分，終場台東縣以13比5擊退雲林縣。

台東縣總教練王國慶表示，由於比賽前半段領先4分後，球員過於鬆懈，導致一度被追平，比賽後半段攻下大局，不過王國慶說：「早就應該要打開了，但因為這支聯隊有5所學校，前面發生很多暗號看錯的情況，不該跑的亂跑，很多機會就不見了。」

王國慶特別提到第5棒王念好，稱他是隊上洪金寶，不但敲出三壘安打，「他在場邊也帶大家喊聲，把氣氛帶出來，在場上鬥志很夠，場下也會帶動氣氛。」王念好則指出，自己的優勢是打擊時不會想太多，落後時只想把壘上的人送回來。

至於在場邊帶動氣氛，王念好表示，其實以前沒有這麼活潑，「之前小馬選拔賽冠軍戰第7局時漏接，最後也輸球，這幾天變活潑是因為不想再留下遺憾，目標拿到冠軍。」（編輯：陳俊碩）1080609

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