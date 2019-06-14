伍祐城飆最速143公里 華南青少棒台東晉4強

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽A組勝部，台東縣隊14日與桃園市隊交手，台東縣隊投手伍祐城（圖）飆出生涯最速143公里，後援4.2局好投，台東縣隊延長賽第8局以1比0擊敗桃園市，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年6月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）108年華南金控盃青少棒賽A組勝部冠軍賽，台東縣隊投手伍祐城飆出生涯最速143公里，後援4.2局好投，台東縣隊延長賽第8局，靠著張鐿騰再見安，以1比0擊敗桃園市、晉級4強。

台東縣隊與桃園市隊今天在A組勝部冠軍戰交手，形成投手戰，兩隊正規7局打完0比0僵持不下，突破僵局制延長賽8局上半，桃園市隊沒能拿下分數，8局下半台東縣隊靠著張鐿騰再見安打，順利拿下比賽勝利。

張鐿騰5月的小馬青少棒國內選拔賽拿下打擊獎，但此次比賽之前狀況沒有維持的很好，他透露教練團幫忙微調動作、調整心態，前幾場比賽雖然打擊沒能發揮，但今天關鍵時刻相信自己，可以打出再見安打很開心。

台東縣隊總教練王國慶表示，張鐿騰的棒子很黏，壘上有人時推打能力好，因為雨勢影響，原訂11日要打的比賽，延至今天舉行，球員打擊手感也有受到影響，還好關鍵時刻能有適時安打。

今天桃園市4局進攻，1人出局、壘上有人時，台東縣換上陣中球速最快的投手伍祐城後援，伍祐城先前最快球速約為139公里，今天飆出生涯最速143公里，4.2局飆5K好投壓制，沒讓桃園市隊有機會拿下分數。

伍祐城表示，今天保送偏多，想辦法調整、先搶下好球數，他也透露去年國二時入選U15世界盃棒球賽中華代表隊，當時僅先發出賽1場，今年希望再被選入中華隊，能夠有更多先發出賽的機會。

有了去年當國手的資歷，伍祐城直言：「知道比自己好的人還很多，還有很多進步的空間」，去年底成為唯一參加NIKE青棒訓練營的國中生，也獲得旅美投手胡智為指點，但伍祐城笑說，偶像是日籍旅美好手大谷翔平，「如果有機會，希望能成為像他一樣的二刀流」。（編輯：吳協昌）1080614