聯邦盃女網賽 中華3比0完封菲律賓

（中央社記者龍柏安台北14日電）台灣網球娘子軍許絜瑜與「小鋼砲」梁恩碩今天在2019聯邦盃女網賽亞大區第二級連搶2勝，提前鎖定勝局，最終以3比0完封菲律賓，明天將與新加坡爭升級門票。

今天擔任開路先鋒的許絜瑜，小試身手以6比1、6比2輕取菲律賓、德國混血小模蕾娜特（Katharina Lehnert），替中華隊率先開胡。

接力上場的梁恩碩首度在聯邦盃亮相，或許是近鄉情怯，開局就陷入0比3大幅落後，一路苦追的她，在4比5之際挽救了2個盤末點，以6比6逆勢扳平戰局，並在搶7大戰中以7比5驚險開胡。

第2盤梁恩碩一度又以3比5落後，所幸她絕處逢生，靠著一口氣連趕4局，反以7比5後來居上擊敗卡帕多奇亞（Marian Jade Capadocia），以7比6（7比5）、7比5逆轉勝。

由於聯邦盃採3點2勝制，中華隊在連拿2勝後，也篤定提前拿下勝利，最後收尾的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴，更是不留情面以6比3、6比0橫掃對手，以3戰全勝之姿將對手剃光頭。

今年聯邦盃亞大區二級共有13隊參加，分兩地開打，兩地的冠軍隊都可晉級明年亞大區一級，去年在亞大區一級4連敗降級的中華隊，只要明天擊敗新加坡，即可再次重返一級戰場。（編輯：吳協昌）1080614