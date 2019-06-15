希梅內斯雙轟6打點 白襪10比2轟跨洋基[影]

芝加哥白襪14日在主場迎戰紐約洋基，白襪全場敲出16安，其中包含新秀希梅內斯（前中）的兩發3分砲掃進6分打點，白襪終場以10比2大勝洋基。（圖取自twitter.com/whitesox）

（中央社芝加哥14日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今天主場迎戰紐約洋基，白襪全場敲出16安，其中包含新秀希梅內斯的兩發3分砲掃進6分打點，白襪終場以10比2大勝洋基，勝率也回到五成。

希梅內斯（Eloy Jimenez）分別在1局下和6局下，從洋基先發投手沙巴西亞（CC Sabathia）、中繼投手塞薩（Luis Cessa）手中轟出3分彈，灌進生涯新高的單場6分打點。

除了火力滿檔的白襪打線，先發投手吉歐里托（Lucas Giolito）今天表現也不容小覷，雖然在1局上遭洋基第2棒打者瓦伊特（Luke Voit）敲出陽春砲，但那是他今天失掉的唯一一分。

吉歐里托主投6局被敲4安失1分，並送出6次三振、4次保送，收下個人本季第10勝，暫居大聯盟勝投王。

38歲的沙巴西亞主投4.2局挨10安，其中包含希梅內斯的3分砲，失掉的6分有5分是自責分，防禦率來到4.42，苦吞本季第4敗。落敗的洋基也吞下近11場比賽的第7敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080615