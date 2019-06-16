王柏融連9場敲安打 陽岱鋼替補吞下三振

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）日本職棒今天巨人對火腿的比賽，巨人先發菅野智之演出優質先發，以7比3擊退火腿；王柏融連9場有安打演出，陽岱鋼則沒有先發，替補1打席吞下三振。

巨人今天派出王牌投手菅野智之先發，火腿1局上就有攻勢，西川遙輝安打後，大田泰示敲出二壘安打，帶有1分打點，接著近藤健介、中田翔接連安打再攻下1分，渡邊諒也擊出1打點安打，這局一共拿下3分。

不過之後菅野智之恢復穩定，沒有再讓火腿攻下分數，總計主投7局，被敲出6支安打，送出5次三振，失3分拿下勝投。

巨人打線於2局上攻下大局，岡本和真、大城卓三安打後，若林晃弘選到保送形成滿壘，投手暴投送1分，重信慎之介擊出高飛犧牲打，炭谷銀仁朗再敲安打，追平比數，之後龜井善行敲安打，坂本勇人再擊出2打點安打，取得5比3領先。

第4及第5局巨人各攻下1分，終場就以7比3擊退火腿。陽岱鋼今天仍沒有先發，於7局下代守右外野，第8局上場打擊吞下三振，目前打擊率3成01。

王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手，首打席擊出二壘滾地球出局，第3局敲出中間方向安打，把連續安打場次推進到9場，第6局擊出二壘滾地球，第8局則是擊出游擊滾地球出局。總計4打數敲出1支安打，目前打擊率3成01。

另一場中日龍對羅德的比賽，陳冠宇於7局上登板中繼，一開始連被井領雅貴、阿部壽樹敲安打，不過之後連用2個滾地球，及中外野飛球解決危機。總計投1局被敲2支安打，沒有失分，目前防禦率2.16，終場羅德以8比7險勝中日。（編輯：管中維）1080616