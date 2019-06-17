蔡易廷二度拚圓職棒夢 盼蝴蝶球加速

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職新人測試會，「蝴蝶球」投手蔡易廷二度挑戰職棒，今天天氣狀況好，登板全部投蝴蝶球，想辦法把球速再往上加，縮小動作、求穩定，希望能一圓職棒夢。

蔡易廷是國內少見的蝴蝶球投手，去年參加中職測試會，是不少教練團很感興趣的球員，直言球很會晃，雖然獲得推薦參加選秀，但最後沒有獲得球團青睞。

蔡易廷去年從嘉義大學畢業後，當完兵加入社會隊崇越隼鷹成棒隊，在5月中的春季聯賽冠軍戰，對社會隊強權合作金庫棒球隊中繼3.1局好投，率隊拿下冠軍，也是冠軍戰勝投，維持不錯投球狀態。

蔡易廷透露，去年中職選秀沒有獲得球隊青睞，今年精進蝴蝶球再挑戰，他也表示去年選秀落選後，看到相關報導提到，有些教練團和球探點出自己投球動作太大，這段期間不斷看影片修正，希望縮小動作，改善缺點。

蔡易廷主要球路蝴蝶球，容易受風向、濕度影響晃動，今天測試會上午時段天氣不錯，蔡易廷面對7名打者總計投出2次三振，最快球速104公里，他表示今天老天爺幫忙，測試會全部投蝴蝶球，也希望把球速往上加，目標蝴蝶球可以投到110公里。（編輯：方沛清）1080617