華南青少棒台中延長賽拿季軍 黃宥幃拚國手

華南金控盃青少棒賽季軍戰，台中市與澎湖縣鏖戰到延長賽第9局，澎湖縣守備狀況多，台中把握機會搶分，以10比9拿勝。圖為台中市中繼投手黃宥幃。中央社記者謝靜雯攝 108年6月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）華南金控盃青少棒賽季軍戰，台中市與澎湖縣鏖戰到延長賽第9局，台中把握機會搶分，以10比9拿勝，總教練藍文權直言，「是場好看的比賽」，點名黃宥幃等人有機會拚國手。

108年華南金控盃青少棒賽季軍戰，台中市隊與澎湖縣隊比賽前半段緊咬，兩隊7局打完3比3僵持不下，突破僵局制延長賽第8局，台中市隊抓準澎湖縣守備出狀況，單局攻下4分，澎湖縣下半局追分，安打攻勢串聯，追回4分。

延長賽第9局，澎湖縣守備再出問題，台中市隊把握機會攻下3分，下半局澎湖縣追回2分，追分不及、吞下敗仗。台中市隊去年沒有打入4強，今年是繼106年後，再拿下季軍。

台中市隊總教練藍文權表示，這是一場好看的比賽，兩隊實力相當，就看關鍵時刻球員的臨場表現，打進延長賽，澎湖縣打擊火力維持的不錯，「他們打得好，還好還有9局機會可以搶分」。

台中市隊先發投手陳勇良今天投3局被敲5支安打，失掉2分責失分，黃宥幃中繼5局，失掉5分（3分責失分），賴沅晏後援1局失掉2分非責失分，延長賽替球隊守住勝利。

華南金控盃青少棒賽為U15亞洲青少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍取得組隊權，選出最佳中華隊陣容，藍文權點名，整個系列賽看下來，黃宥幃、戴伯丞表現穩定，有機會被選入中華隊。

黃宥幃之前有過IBA軟式少棒賽國手資歷，他透露此次打選拔賽，本來沒有預設目標，但比賽後半段越投越好、更有自信，也想著能拿出好表現，爭取青少棒國手資歷。（編輯：方沛清）1080618