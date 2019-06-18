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華南青少棒台東奪冠 隊史首拿U15亞青少組隊權

最新更新：2019/06/18 18:26

（中央社記者謝靜雯台北18日電）華南金控盃青少棒賽冠軍戰，台東縣隊與桃園市隊今天交手，台東縣隊後援投手林詔恩5.1局好投，5局敲出勝利打點，率隊3比2奪冠，隊史首度取得U15亞洲青少棒錦標賽中華組隊權。

108年華南金控盃青少棒賽冠軍戰，台東縣隊由曾飆出最快球速143公里的伍祐城先發，但伍祐城開賽就有狀況，首局投出保送、暴投，再被敲出高飛犧牲打失掉1分，2局接連被敲安打、隊友守備失誤再掉1分。

伍祐城2局兩人出局後提前退場，由林詔恩接手後援，林詔恩展現大將之風，後援投5.1局僅被敲出2支安打，投出4次保送，力守不失分，率隊搶勝。

台東縣隊2局反攻，王念好二壘打開啟攻勢，再靠王浩藍、潘磊接連安打，單局追回2分、扳平比數，台東縣5局再起攻勢，黃劼希選到保送，林翰賢觸身球保送，林詔恩關鍵安打，送回致勝分。

台東縣隊總教練王國慶表示，本來設定伍祐城先投，賽前也確認狀況，球員回答沒問題，直到開賽出現狀況，才反映手不舒服；有發現桃園市鎖定伍祐城的直球，加上伍祐城控球不穩，2局提前決定將伍祐城換下。

台東縣隊順利拿下冠軍，隊史首度取得U15亞洲青少棒錦標賽中華組隊權，冠軍隊伍最多可選進6名球員，亞軍之後隊伍，排名後者入選名額不得超過前者。王國慶表示，拿下冠軍很開心，但是選訓如何割捨球員很苦惱，大家都很努力。（編輯：管中維）1080618

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