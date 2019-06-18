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林詔恩投打俱佳拿華南青少棒MVP 拚圓國手夢

最新更新：2019/06/18 19:26
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍戰18日登場，台東縣隊林詔恩投打有表現，登板後援投5.1局無失分，5局再敲出勝利打點率隊奪冠，賽後獲選大會MVP。中央社記者謝靜雯攝　108年6月18日
108年華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍戰18日登場，台東縣隊林詔恩投打有表現，登板後援投5.1局無失分，5局再敲出勝利打點率隊奪冠，賽後獲選大會MVP。中央社記者謝靜雯攝　108年6月18日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）108年華南金控盃青少棒賽冠軍戰，台東縣隊林詔恩投打有表現，今天登板後援投5.1局無失分，曲球封鎖桃園市打線，5局敲出勝利打點率隊奪冠，獲選大會MVP，有望一圓國手夢。

華南金控盃全國青少棒賽冠軍戰，台東縣隊與桃園市隊交手，桃園市隊比賽前2局積極搶分，台東縣隊2局換上林詔恩後援，有效壓制桃園市打線。林詔恩表示，先前與桃園市交手時，有發現桃園市不擅長打曲球，今天投球策略不求快、丟準就好，曲球決勝負。

林詔恩沒有國手資歷，去年小馬青少棒國內選拔賽也是扛冠軍戰先發，後來台東冠軍戰輸球，錯過當國手的機會，林詔恩直言這次參賽就是想要討回。他今天投打有表現，幫助球隊奪冠，獲選大會最有價值球員（MVP）。

台東縣隊此次以泰源國中為主體，加入卑南、桃源、台東體中、賓茂國中球員組成聯隊參賽，今天兩任投手伍祐城、林詔恩都來自卑南，兩人各有特色，伍祐城最快球速可達143公里，林詔恩則是變化球派投手，林詔恩笑說，把伍祐城當偶像，「覺得他很強。」（編輯：管中維）1080618

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