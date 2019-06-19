三星公益路跑 郭婞淳譚雅婷跨界站台

（中央社記者龍柏安台北19日電）今年邁入第15年的三星公益路跑賽，將於10月13日在台北市政府市民廣場前開跑，舉重女神郭婞淳與射箭女將譚雅婷受邀跨界站台，盼更多人關心弱勢孩童。

三星路跑今天起開放報名，比賽共分成3公里與9公里2種不同賽程，且報名費將全數捐贈予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，讓大家邁開雙腳賺健康，還能做愛心。

上週才在荷蘭世界射箭錦標賽，勇奪台灣反曲弓隊史首金的射箭女將譚雅婷，今天應邀出席站台，她透露2016年就曾參與過路跑，也說在比賽時，看到很多民眾一起為台灣弱勢兒童而跑，自己能夠幫助到這些小朋友，也覺得非常開心。

今年射箭世錦賽，中華男、女團體紛紛取得滿額奧運參賽門票，譚雅婷也說，當確定拿下門票那一刻，她所有的壓力幾乎全部釋放，這也是她們表現扶搖直上的主因之一。

而同樣受邀出席的郭婞淳，對於台灣各項公益活動向來不遺餘力，之前甚至還斥資百萬添購一台救護車，她笑說，自己的體能訓練菜單中，原本就有3公里長跑，這次路跑也不排除親自下場的可能性。

郭婞淳7月將前往日本早稻田大學移訓，屆時日本將舉辦奧運測試賽，她打算先去採點觀察狀況，也透露今年仍以9月泰國的世界舉重錦標賽為頭號目標，只要拿下世錦賽冠軍，距離奧運也會更近一步。（編輯：張芷瑄）1080619