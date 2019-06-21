李茲投7局飆11K 賽後頒獎大秀Rap

中職Lamigo桃猿隊及富邦悍將隊21日在桃園棒球場交手，桃猿終場以6比1擊退悍將，先發投手李茲（中）投7局無失分，飆11次三振，拿下本季第6勝，也獲選單場MVP，他在賽後大秀Rap。中央社記者楊啟芳攝 108年6月21日

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）Lamigo桃猿今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將，先發投手李茲投7局無失分，飆11次三振，且修正控球，完全沒有保送；還在賽後大秀Rap，他說平常會用音樂記錄生活，是自己的興趣。

這場為戰績前2名球隊的正面對決，李茲用102球主投7局，僅敲2支安打，飆出中職生涯最多的11次三振，且沒有投出保送，拿下本季第6勝，也獲選為單場MVP，幫助桃猿拉開勝差至3場。

李茲從開季至5月表現不佳，5月24日曾對悍將投5.2局狂失8分，不過進入6月後回穩，連續4場繳出優質先發。桃猿總教練洪一中表示，李茲已經慢慢適應中華職棒，內容一場比一場穩定，「本來只設定李茲投6局，沒想到可以投到7局，控球比以前好很多。」

李茲則表示，今天投球感覺不錯，「我知道這場比賽很重要，所以有特別準備，想把投球局數拉長，我也知道對方先發投手（羅力）是中職最好的投手之一，因此特別謹慎。」

李茲之前的控球不佳，曾一場投出7次四壞球保送，但今天一個保送都沒有，他說：「之前有些得分都是從保送開始的，所以必須降低保送次數，與其被打安打都要塞進好球帶，不要投保送。」

第7局時李茲曾有點不適，不過練投幾顆球後，還是繼續投下去，他說明，主要是投球時前腳稍微滑了一下，有點拉到，但並不嚴重，不會影響到下一場先發。

賽後MVP頒獎時李茲唱起自己創作的Rap，其實事前沒有準備，是被隊友起鬨，他笑說：「沒有預料到大家會推我出去唱，但滿有趣的，這樣的慶祝方式很難忘，隊友都在休息室支持我的感覺也很好，唱Rap是我另外一個興趣，有時候會自己寫詞，用音樂記錄心情和生活。」（編輯：陳俊碩）1080621