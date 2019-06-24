兄弟下半季主題日 彭政閔引退週7/24開放售票

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）中職中信兄弟隊公布下半季主題日活動與售票資訊，「恰恰」彭政閔引退倒數，球團將9月25日至29日定為「CHIAllenge彭政閔引退週」，29日引退儀式於7月24日陸續開放售票。

中信兄弟隊今天公布下半季活動訊息和售票資訊，下半季主場賽事將於6月27日起陸續開放售票，9月29日為彭政閔中職生涯最終戰，28、29日兄弟主場賽事門票，將於7月24日在中信兄弟售票網開放「2019中信兄弟Fans Club會員」優先搶購。

兄弟隊將9月25日至29日定為「CHIAllenge彭政閔引退週」，賽後球團將為彭政閔舉辦引退儀式；彭政閔目前為止本季一軍47場出賽，敲出41支安打包括1發全壘打，打擊率2成93，目前累積中職生涯敲出1998安，因為腰部不適21日下二軍， 要達成生涯2000安紀錄要等下半季。

兄弟隊下半季除了彭政閔引退儀式外，7月13、14日在主場洲際棒球場舉辦主題活動「宅宅出乃玩」，7月20、21日於洲際棒球場賽事將與「七龍珠超」合作推出「超越極限的夥伴」主題日、8月10、11日配合農曆7月在天母棒球場推出「新好兄弟」主題活動，9月7、8日在洲際棒球場推出「K歌之王」活動。（編輯：方沛清）1080624