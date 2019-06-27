NBA迎75週年 考慮縮減例行賽場次

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國職籃NBA將在2021-22年球季慶祝75週年，為此聯盟可能在重新制訂賽程時，呈獻一個較短的例行賽賽季給球員和球迷。

根據體育電視頻道ESPN今天的報導，NBA已經開始探索一些可行選項，這包括可能有的季中盃賽和縮減的例行賽日程等。

ESPN報導指出，由10多名球隊和事業主管組成的諮詢委員會，17日和NBA聯盟辦公室進行電話會議，討論在2021-22年賽季取代傳統賽程的可替代方案。

根據ESPN所言，那場「大規模的腦力激盪會議」非常具有探索性，提議的改革方案，將被視為先驅計畫。

一個新的、盃賽形式的季中賽事，將會需要較短的例行賽賽程，那將大幅影響球隊收入，因為那涉及當地轉播伙伴的獨家轉播，也影響比賽門票收入。

討論也包括將例行賽縮減成58場，這讓每隊都能在主場面對其他29隊，且是可行的小規模縮減，根據ESPN所言，僅少數贊成大幅縮減比賽。

NBA這些改變，需要包括球員工會、球團老闆、全國性和在地轉播伙伴和贊助商等多方合作單位同意。

雖然能夠向NBA理事會提出建議，但諮詢委員會沒有正式管理權力。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080627