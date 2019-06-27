更多編輯台推薦新聞：
宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解
娛樂

宋仲基宋慧喬2年婚姻告終 經紀公司：已申請離婚調解

血小板為登革病毒入侵關鍵 中研院新發現
生活

血小板為登革病毒入侵關鍵 中研院新發現

早安世界》港商南海發展投資台北雙子星案 投審會3大理由駁回
早報

早安世界》港商南海發展投資台北雙子星案 投審會3大理由駁回

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NBA迎75週年 考慮縮減例行賽場次

最新更新：2019/06/27 13:51

（中央社紐約26日綜合外電報導）美國職籃NBA將在2021-22年球季慶祝75週年，為此聯盟可能在重新制訂賽程時，呈獻一個較短的例行賽賽季給球員和球迷。

根據體育電視頻道ESPN今天的報導，NBA已經開始探索一些可行選項，這包括可能有的季中盃賽和縮減的例行賽日程等。

ESPN報導指出，由10多名球隊和事業主管組成的諮詢委員會，17日和NBA聯盟辦公室進行電話會議，討論在2021-22年賽季取代傳統賽程的可替代方案。

根據ESPN所言，那場「大規模的腦力激盪會議」非常具有探索性，提議的改革方案，將被視為先驅計畫。

一個新的、盃賽形式的季中賽事，將會需要較短的例行賽賽程，那將大幅影響球隊收入，因為那涉及當地轉播伙伴的獨家轉播，也影響比賽門票收入。

討論也包括將例行賽縮減成58場，這讓每隊都能在主場面對其他29隊，且是可行的小規模縮減，根據ESPN所言，僅少數贊成大幅縮減比賽。

NBA這些改變，需要包括球員工會、球團老闆、全國性和在地轉播伙伴和贊助商等多方合作單位同意。

雖然能夠向NBA理事會提出建議，但諮詢委員會沒有正式管理權力。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080627

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報