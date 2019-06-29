朱育賢雙響砲破半季全壘打紀錄 洪總直呼很可怕

（中央社記者楊啟芳新北29日電）中職今天在新莊棒球場由Lamigo桃猿對富邦悍將，朱育賢敲單場雙響砲，上半季累積22轟，打破中職半季全壘打紀錄，總教練洪一中直呼朱育賢打擊數字很可怕；終場桃猿11比4奪勝。

3局上朱育賢轟出3分全壘打，桃猿先馳得點；下個半局悍將展開反攻，陳品捷帶有2打點的二壘安打在內，得3分追平比數。不過桃猿4局上及7局上各攻下3分，取得9比3領先。8局上朱育賢再度轟出2分砲，終場桃猿以11比4擊退悍將，桃猿上半季賽事已全部結束。

單場MVP由演出單場雙響砲的朱育賢獲得，本季已累積22支全壘打，一口氣超越高國輝2015年締造的本土選手半季20支紀錄，及1996年時報鷹丹尼歐的21支紀錄。另外，朱育賢6月轟出11支全壘打，破了2009年林智勝締造的單月10支全壘打紀錄。

朱育賢今天4打數敲3支安打，包辦5分打點，目前打擊率3成94、安打數95支、打點73分、全壘打22支，暫列中職打擊四冠王。賽後桃猿總教練洪一中笑說：「這些數字看起來很可怕，怎麼會有這種怪數字，這個打點數我可能要分2年打。」

不過洪一中指出，朱育賢值得這種好成績，「他很乖、品行好，從來不會喊累，不知道要怎麼挑剔他了。」賽前朱育賢頸部有些不舒服，洪一中問他要不要休息，他卻要繼續下場，對此朱育賢表示，「因為熱身打擊時不影響，防護員評估也可以，就想盡全力多下場表現，對自己不設限。」

針對今天2支全壘打，朱育賢指出，「就是把球擊強，後面自然會有好的結果，去想紀錄反而身體會開掉，希望繼續保持下去，下半季也繼續堅持。」

桃猿先發投手洪聖欽投5局，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，失3分拿下勝投，生涯100次奪三振達陣。

洪聖欽22日一個人都沒解決就失3分，不過下一場中繼2局無失分，今天則是拿下先發勝，洪一中表示，「上次失3分我滿生氣的，之後有跟他溝通，告訴他投球時頭腦一定要有想法，失投球比較不容易被打。」（編輯：管中維）1080629