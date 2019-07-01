味全想打造下個張泰山 狀元劉基鴻做自己

中職選秀1日登場，今年加入味全龍隊話題十足，味全龍隊用狀元籤帶走平鎮高中應屆畢業生「小張泰山」劉基鴻，中職連3年選秀狀元都是高中生。領隊劉德威（左2）與總教練葉君璋（左3）出席選秀。中央社記者張新偉攝 108年7月1日

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職新人選秀會，味全龍隊狀元籤選平鎮高中三游砲劉基鴻，總教練葉君璋希望把他塑造成另外一個張泰山，劉基鴻表示很開心成為狀元，進到職棒累積經驗，他希望做自己就當「劉基鴻」。

味全龍隊此次握有選秀狀元籤，選進平鎮高中18歲三游砲劉基鴻，劉基鴻以游擊位置報名，但球探評估三壘守備更為突出，打擊具爆發力、擊球點好，攻守俱佳，為此次所有報名野手中打擊實力最佳的球員，樣板為退役球星、現任味全龍隊打擊教練張泰山。

味全龍隊總教練葉君璋透露，此次選秀策略就是希望先把內野隊型補齊，觀察過劉基鴻的出賽，無論個性、技術層面都是很穩定的球員，「希望把他打造成像張泰山一樣的球員」。

劉基鴻目前跟著小馬聯盟青棒中華代表隊在日本宮崎參加比賽，透過電話受訪，他也直呼，「很緊張、很期待，也很興奮」，有預期可能首輪會被選到，但沒有想過會是狀元。

中職連兩年選秀狀元都是平鎮高中出產，去年為捕手戴培峰，今年則是游擊手劉基鴻，他表示希望進到職棒後可以趕快適應、累積經驗，把自己準備好，對於被視為有機會成為下一個張泰山，劉基鴻表示，「就當劉基鴻、希望可以做自己」。

葉君璋為此次選秀結果打90分，9成球隊想要的戰力都有補到，此次味全選進32名球員，當中普門中學和南華大學棒球隊球員不少，葉君璋表示，目前任南華大學棒球隊總教練的蔡仲南是前隊友，選秀前有問過他的建議，「近幾年他們的球員素質都不錯」。

味全龍隊球員到位後，預計8月4日於斗六棒球場報到、5日展開練球，葉君璋表示，雖然不能確定那時所有球員合約都已經談妥，但在8月中之前都是體能期，時間上充裕、並不擔心。

味全龍隊此次最後一輪、28輪32順位選進捕手魏全，現場一片歡呼，魏全加盟味全，葉君璋笑說：「這是領隊的意思」。（編輯：張銘坤）1080701