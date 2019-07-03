Lamigo桃猿隊易主 鄭文燦：球場名稱合作3原則不變

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）中華職棒Lamigo桃猿隊近年戰績亮眼，球團確定轉賣球隊，桃園市長鄭文燦今天表示，尊重球團選擇，有新的大型企業要挹注球隊還是會留在桃園，市府支持跟合作都不會改變，Lamigo名稱也不變。

鄭文燦受訪表示，市府知道Lamigo桃猿隊正在找尋適當企業支持他們，但球隊跟桃園市政府的合作不變，在青埔國際棒球場的位置也不會變，Lamigo的名稱也不會改變。

鄭文燦表示，球隊是單一企業支持，按照體育減稅條例減不了多少稅，因為球隊母企業是比較小，其他4隊包括新參加的味全龍隊，都是金控或超大企業，在競爭條件上是有些差異。

鄭文燦指出，不過Lamigo表現很好，培養很多新球員，球隊沒有辦法用重金去買明星球員，但Lamigo表現出來的培養新秀、團隊合作的精神，今年甚至還有機會得到三連霸，市府對球隊有信心。

至於記者詢問有沒有新的企業要挹注Lamigo桃猿隊，鄭文燦指出，尊重球團的選擇，如果有新的大型企業要挹注他們的話，球隊還是都會留下來，包括教練跟球員，市府對他們的支持跟合作也都不會改變。（編輯：卞金峰）1080703