LLB亞太區次青少棒賽 中華隊奪3連勝

LLB世界少棒聯盟亞太區次青少棒資格賽，中華隊3日與菲律賓隊交手，靠著投手李勛傑（右）、葉一竑（左）聯手壓制，終場中華隊以12比1擊退菲律賓，奪下3連勝。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月3日

（中央社記者楊啟芳台北3日綜合報導）LLB次青少棒賽亞太區資格賽，中華隊今天與菲律賓隊交手，靠著投手李勛傑、葉一竑聯手壓制，以及打線首局攻下7分大局，以12比1擊退菲律賓，奪下3連勝。

LLB世界少棒聯盟亞太區次青少棒資格賽，在中國山東進行，中華隊此次由桃園市新明國中青少棒隊取得代表權，爭取前進美國參加世界賽資格。中華隊去年在世界賽達成6連霸，今年將挑戰7連霸、隊史第8冠。

中華隊首場比賽以12比0、4局擊敗紐西蘭隊，昨天則是21比0、4局提前扣倒關島隊。

今天對上菲律賓，中華隊同樣展現強大火力，第1局打了11個人次，利用2次觸身球、2次保送、對手2次失誤，以及第4棒李勛傑、第7棒廖永詮的安打，還有輪回第1棒王緯綸的二壘安打，攻下7分大局，奠定勝基。

第2局吳敬恩敲出2打點三壘安打，王緯綸也敲2打點安打，中華隊再進帳4分；第5局王緯綸敲三壘安打後，胡孟智補上安打，帶有1分打點，終場中華隊以12比1擊退菲律賓，奪下3連勝。

此戰先發投手李勛傑投2局，僅在第2局失1分，第2任投手葉一竑後援3局，送出5次三振沒有失分，聯手封鎖對方打線。中華隊總教練黃湋志表示，「今天靠著先發投手和中繼投手，兩個表現不錯，有壓制到對方打擊，比較可惜是第2局中外野失誤對方得到1分」。

黃湋志也說：「後面比賽再加油，打擊穩定性沒有這麼好，回去會再跟小朋友多鼓勵。」（編輯：張雅淨）1080703