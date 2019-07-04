拿坡里世大運開幕 排球好手吳宗軒掌旗

（中央社記者龍柏安台北4日電）2019拿坡里世界大學運動會今天舉行開幕式，中華代表團今年共派出131名運動員，參與13種競賽種類，目標鎖定7金，並由排球名將吳宗軒擔任掌旗官。

上屆台北世界大學運動會，地主台灣奪得26金、34銀與30銅，無論是金牌數還是總獎牌數，都寫下隊史新高。

台灣在上屆世大運，光靠滑輪溜冰就進帳10金，加上優勢項目羽球、舉重等，今年都沒有舉辦，讓今年世大運中華代表團的目標金牌數下修至7面。

今天凌晨舉行的開幕式，在體育署長高俊雄帶領下，進入拿坡里聖保羅球場，而礙於開幕式時間較晚，加上代表團住宿地點分散，最終僅安排男子排球、擊劍、柔道、游泳及網球等5種運動代表隊教練選手參加開幕。

今年是吳宗軒連續第3度參加世大運，也是生涯最後一次，素有「黃金左手」美名的他，連續3年獲得大專排球聯賽MVP，也是去年雅加達—巨港亞運男排國手，今天中華代表團在他掌旗引領之下，替今年世大運揭開序幕。

在開幕式登場前，部分賽事已悄悄開打，上屆世大運獲得銅牌的中華女籃，今年在世大運小組賽首役，全隊12人輪番上陣，共有10人有得分進帳，最終以75比54痛宰斯洛伐克，替今年世大運開出紅盤。

本屆世大運從義大利當地時間7月3日開幕，將至7月14日結束，中華代表團預計將參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、女籃、排球及射擊等13種運動競賽。（編輯：張芷瑄）1080704