中職下半季桃園新莊兩地開打 4隊皆派洋投先發

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒下半季賽事明天將開打，在桃園棒球場由獅隊對桃猿，雙方分別派出洋投瑞安及尼克斯先發；在新莊棒球場則是兄弟對悍將，分別派出萊福力及包林傑先發。

上半季冠軍由Lamigo桃猿拿下，昨天桃猿才拋出轉賣球隊震撼彈，可能會是桃猿最後一個半季，但領隊劉玠廷承諾會經營至找到買主。明天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對桃猿，上半季以勝率4成24墊底的獅隊派出瑞安先發，桃猿則是尼克斯先發。

瑞安開季因為受傷無法出賽，直到5月初才復出，本季出賽7場，拿下2勝3敗，防禦率5.26。瑞安本季對桃猿共3場比賽，拿下1勝1敗，對戰打擊率3.57是3隊之中最低，不過郭嚴文對瑞安打擊率5成，陳俊秀也有4成29。

尼克斯本季出賽14場，拿下7勝3敗，防禦率3.29；今年對獅隊4場比賽，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.40是3隊中最高，其中潘武雄對尼克斯6打數敲出5支安打，對戰打擊率高達8成33。

在新莊棒球場的比賽，由上半季勝率5成34、排名第2的富邦悍將，對上半季勝率4成48、排名第3的中信兄弟。兄弟看板球星彭政閔今年球季打完即將退休，目前已累積1998支安打，另外1074得分也距中職紀錄1075分不遠，本週系列戰可望達成2000安及得分兩大紀錄。

兄弟派出萊福力先發，悍將則是包林傑先發。萊福力目前出賽16場含13先發，拿下3勝7敗，防禦率3.38；對悍將4場比賽，拿下1勝2敗，防禦率4.15，其中林哲瑄對萊福力10打數敲出7支安打，對戰打擊率高達7成。

包林傑6月初才在中職初登板，目前出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率3.48；包林傑對兄弟共2場比賽，拿下1勝0敗，對戰防禦率1.64。（編輯：張雅淨）1080704