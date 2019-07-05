桃猿元老曾豪駒 球隊轉賣捨不得

（中央社記者楊啟芳桃園5日電）Lamigo桃猿3日宣布轉賣，打擊教練曾豪駒當天剛好在日本火腿隊觀摩，並與旅日好手王柏融相聚。身為效力16年的元老成員，退役後也在桃猿擔任教練，曾豪駒說，還是會有點捨不得。

Lamigo桃猿改名前為La new熊，La new從2003年底接手第一金剛，曾豪駒則是從2004年起就是陣中球員，打了整整10個球季；2014年高掛球鞋後，改任桃猿打擊教練，因此曾豪駒不論是球員還是教練時期，都是桃猿一份子。

桃猿領隊劉玠廷3日宣布要將球隊轉賣，當時曾豪駒剛好利用上、下半季間的空檔到日本火腿隊觀摩，也跟之前的子弟兵王柏融見面。

談到球隊要轉賣，曾豪駒今天表示：「我剛進來第一支球隊就是La new，從一開始進來栽培我們到現在，公司也做了很多事情、很多犧牲，現在要轉賣，當然心裡還是會有點捨不得。」

中職下半球季今天開打，曾豪駒是昨晚抵達台灣。他表示，其實在日本時間不多，只能盡量去看，「技術上交流也有，行政上交流也有，人家是滿有規劃的，火腿球團也對我們滿照顧，讓你覺得是裡面的一份子。」

至於跟王柏融見面，曾豪駒指出，因為王柏融技術上沒有問題，所以就是閒話家常，畢竟他在日本能用中文一起聊天的對象並不多，主要就是讓他心情放鬆，可以更自然地去面對比賽。（編輯：屈享平）1080705