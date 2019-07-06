在桃園就是贏不了 潘武雄：全猿主場像國際賽

（中央社記者謝靜雯桃園6日電）統一獅隊在桃園棒球場出賽就是「怪怪的」，本季桃園出賽苦吞11連敗、追平紀錄，陣中表現較不受影響的潘武雄表示，全猿主場加油氛圍類似國際賽，只能想辦法轉換想法。

中職統一獅隊2013年曾在桃園棒球場吞下11連敗，今年在桃園棒球場出賽，目前為止一勝難求，昨天輸球後已經追平桃園棒球場單季最多連敗紀錄11敗，今天比賽若再輸球，將改寫紀錄。

不止統一獅隊，富邦悍將隊2017年也曾在桃園棒球場連吞11敗，中職各隊不少球員都曾提過，到桃園棒球場不知道為什麼總是「怪怪的」，想要拿下勝利好像特別難。

獅隊本季在桃園棒球場出賽成績雖然不理想，但也有不太受影響的打者，獅隊老經驗野手潘武雄今天賽前本季在桃園棒球場出賽9場（8場先發），總計34打數敲出12支安打，包括2發全壘打，桃園棒球場出賽打擊率3成53。

潘武雄指出，在桃猿隊的主場桃園棒球場出賽，只要桃猿球員上壘，場邊加油氣氛很熱絡，全猿主場的加油感覺，很像在打國際賽，全場只為一隊加油，那種氣氛感染，可以讓球員更專注在場上，想在桃園棒球場擊敗桃猿隊感覺特別難。

潘武雄表示，桃猿這樣的加油方式對他來說不是壓力，「有時候就當作他們是在為我加油，想辦法轉換想法」。（編輯：張雅淨）1080706