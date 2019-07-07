徐佳瑩看漫畫學開球 悍將下半季戰績票房開紅盤

金曲歌后徐佳瑩7日應邀到新莊球場為中職富邦悍將隊開球，吸睛開球姿勢自曝是「看漫畫學的」。中央社記者張新偉攝 108年7月7日

（中央社記者謝靜雯、張新偉新北7日電）金曲歌后徐佳瑩今天為中職富邦悍將隊開球，吸睛開球姿勢自曝是「看漫畫學的」，雖然不滿意，但賽後獻唱，炒熱現場氣氛；悍將週末流行音樂節主題活動、票房亮眼。

徐佳瑩曾在2014年擔任中信兄弟開球嘉賓，當時也是在新莊棒球場開球，今天改當富邦悍將的開球嘉賓，徐佳瑩在家「認真研究開球姿勢」。

徐佳瑩表示，上次到中職開球比較緊張，還穿了裙子出席，有了上一次的經驗，這次改走運動風，在家還跟棒球迷弟弟研究投球姿勢，「開球內容不論，但姿勢很重要」；徐佳瑩緩緩蹲低再起身、拉高手投出球，姿勢100分，但投出暴投，她直言：「練習時投得比較好，對表現不滿意，有點難過」。

悍將隊今天靠著高國輝代打2分砲、帶起球隊氣勢，以8比6擊敗中信兄弟隊，拿下下半季開季3連勝。賽後徐佳瑩在球場開起小型演唱會，挑戰邊唱邊跑壘，她笑說「希望帶著球迷跟著音樂嗨起來」。

悍將週末舉辦流行音樂節主題活動，昨天請來梁文音、蕭煌奇開唱，今天則有謝震廷、徐佳瑩，最後由球員高孝儀壓軸演唱，兩天總計吸引1萬8052名球迷進場，下半季開打不僅戰績亮眼，票房也有不錯的收穫。1080707

中華職棒7日在新莊棒球場進行中信兄弟隊與富邦悍將隊的賽事，主場悍將隊舉辦主題日「G!POP悍將流行音樂節」，邀請歌手徐佳瑩擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 108年7月7日

中華職棒富邦悍將隊7日在新莊主場舉辦主題日「G!POP悍將流行音樂節」，邀請金曲歌后徐佳瑩擔任開球嘉賓，為比賽開球。中央社記者張新偉攝 108年7月7日

歌手徐佳瑩7日應邀到新莊球場參與中職富邦悍將隊主題日「G!POP悍將流行音樂節」，賽後演唱多首經典歌曲，嗨翻現場球迷。中央社記者張新偉攝 108年7月7日