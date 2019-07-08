世大運中華男排逆轉勝智利 分組第2進8強

（中央社記者龍柏安台北8日電）中華世大運男排代表隊今天打出精彩逆轉秀，首局先失劣勢下連趕3局，反倒以3比1後來居上扳倒智利，順利搭上2019拿坡里世界大學運動會男排8強列車。

中華男排過去在世大運的最佳戰績，是2015年在南韓光州世大運寫下的第4，上屆台北世大運雖享有地主優勢，可惜最後名列12做收。

今年拿坡里世大運男排共有20支隊伍參賽，分成4組進行單循環，取每組前2的隊伍晉級8強，中華隊與捷克、智利、香港與烏克蘭同屬A組。

中華隊小組賽首役先以3比2險勝烏克蘭，次役雖以1比3不敵捷克，所幸昨天再以3比0完封香港，今天進行小組賽封關戰，只要再拿下智利，就可確定拿下晉級門票。

開局中華隊暖機太慢，首局意外以22比25棄守，所幸球員及時回穩，從第2局開始接連以25比18、25比14、25比9，以另類的「直落三」打爆智利，也如願摘下晉級門票。

中華男排靈魂人物吳宗軒今天攻守俱佳，他個人就轟下25分，刁鑽攻勢讓對手一籌莫展，此外宋柏霆也挹注次高的18分，靠著兩人火力全開，中華隊從第2局起壓著對手打，不再給對手任何機會。

拜賽程所賜，中華隊接下來將可獲得2天休兵喘息，8強賽預計台灣時間11日晚上8時30分，將與C組龍頭爭搶4強門票。（編輯：張銘坤）1080708