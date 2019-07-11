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世大運反曲弓 男團混雙同闖金牌戰

最新更新：2019/07/11 19:11

（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣男子射箭好手魏均珩與湯智鈞，今天在2019拿坡里世界大學運動會反曲弓男子團體賽4強，以5比3擊敗美國闖進金牌戰；而魏均珩與彭家楙聯手的混雙，也順利晉級金牌戰。

2019拿坡里世界大學運動會反曲弓今天進行團體對抗賽，世大運射箭團體賽僅2人參賽，同樣採取積點制，每局4箭分數較高一方，取得2分積點，平手各得1點，先取5點以上獲勝。

魏均珩與「湯包」湯智鈞，都是今年荷蘭世界射箭錦標賽國手，這次世大運兩人聯手出征，表現勢如破竹，兩人在反曲弓男團名列大會第3種子，首輪先以6比0橫掃印尼，第2輪再以6比0輕取德國，晉級4強。

關鍵4強賽對上美國隊，中華隊首局先以36比38棄守，第2局則以36比34扳回一城，第3局雙方以34比34射平，積點也戰成3比3平。

所幸，中華隊在關鍵第4局扛住壓力，靠著37比31扳倒美國，也取得金牌戰門票，接下來將與俄羅斯爭金。

至於魏均珩與彭家楙聯手的混雙，同樣高居大會第3種子，16強先以5比1輕取義大利，接著再以6比2射下印尼，4強賽同樣面對美國，更是以6比0橫掃對手，將與日本爭奪金牌。

至於彭家楙與葉昱琛聯手出征的女團，首輪以6比0輕取義大利，可惜在8強以4比5惜敗烏克蘭，無緣晉級。（編輯：屈享平）1080711

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