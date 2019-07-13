春季王者東邦爆冷 無緣出賽夏季甲子園

（中央社東京13日綜合外電報導）日本「平成最後」春季甲子園王者東邦高校，今天在地方預賽愛知大會上「爆冷」敗給對手星城高校，甚至被提前結束比賽，無緣出賽夏季甲子園締造平成到令和的「春夏連霸」偉業。

日本每年8月舉行的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道與東京都各有2校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。

日本朝日新聞報導，爭奪出賽今年第101屆夏季甲子園的愛知縣大會，今天舉行東邦高校與星城高校的對戰，作為春季甲子園冠軍隊伍的東邦，「爆冷」以3比10懸殊比數在8局就被對手提前結束比賽。

東邦今天派出投打俱佳「二刀流」的主將石川昂彌先發主投，並在3局敲出連續適時安打先拿下3分取得領先，但沒想到石川後來被星城打者敲出連續安打及全壘打，星城「逆轉勝」。

石川賽後說，今天對決對手中心打者時，投出的球路太過好打，非常懊悔。

日本每年春天舉行的高中棒球選拔賽（春季甲子園），今年王者是東邦高校，石川是東邦奪下「平成最後」春季甲子園冠軍最大功臣，在冠軍戰時展現投打俱佳的「二刀流」能力，不僅以6比0完封千葉縣習志野高校，還單場敲2轟，助球隊奪冠同時也創紀錄。

東邦隊史共奪下5次春季甲子園冠軍，創下春季甲子園最多奪冠紀錄；本來如果順利闖進夏季甲子園，有機會爭奪平成年代到令和年代的「春夏連霸」，但如今已無緣偉業。

能連續奪下當年春季與夏季甲子園冠軍，被稱為「春夏連霸」，2018年來自北大阪的大阪桐蔭高校（大阪桐蔭）睽違4年取得第5次的夏季甲子園冠軍，除締造隊史上第2次「春夏連霸」紀錄，也是甲子園史上首間達成二度「春夏連霸」的高校；如果合計春季及夏季甲子園賽事，大阪桐蔭在去年夏季甲子園是第8次奪冠。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080713