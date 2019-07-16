戴資穎印尼羽球公開賽拚衛冕 首戰告捷

（中央社記者黃巧雯台北16日電）尋求衛冕及面臨世界球后保衛戰壓力的羽球好手戴資穎今天在印尼羽球公開賽首戰僅花31分鐘，以21比12、21比18擊退新加坡小將楊佳敏，直落二搶下勝利。

兩人未曾交手，戴資穎開賽在4比3領先後，拉出一波8比1攻勢甩開對手，以21比12輕鬆拿下首局。

戴資穎第2局開局又拉出5比0強攻，對手隨後急起直追，戴資穎反倒陷入8比10落後，所幸及時穩住腳步，與對手一路糾纏到19比18後，戴資穎連拿2分收下勝利。

印尼羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級1000系列3站中其中一站，總獎金125萬美元（約新台幣3872萬元），在戴資穎領軍下，包括男單一哥周天成、「羽球王子」王子維，剛在美國公開賽拿下亞軍的男子雙打組合王齊麟、李洋等多組台將參賽。

戴資穎本季在馬來西亞、新加坡公開賽打下2冠後，這是她爭取公元2020年東京奧林匹克運動會積分首站。

戴資穎本週面臨球后保衛戰壓力，排名第2的日本女將奧原希望去年在16強賽止步，如果戴資穎在本週比賽提前落馬，而奧原希望成績較去年更進一步，積分有機會逼近甚至超前戴資穎。（編輯：李明宗）1080716