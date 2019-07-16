日本令和怪物佐佐木投打俱佳 離甲子園又進一步

（中央社東京16日綜合外電報導）被稱為「令和怪物」的日本高中最速男佐佐木朗希，今天先發2局投19球解決6名打者無失分，他也擔任第4棒打者敲出三壘安打，率領球隊以14比0大勝，讓他距離甲子園又進一步。

日本每年8月舉行的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道與東京都各有2校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。

佐佐木朗希所屬的大船渡高校今天以14比0懸殊比數，打完5局就提前結束與遠野綠峰高校的比賽。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站、日本每日新聞報導，佐佐木今天在地方預賽的岩手縣大會第二輪先發主投，同時也擔任第4棒打者。

佐佐木站上投手丘前，先在2名隊友站上壘包時上場打擊，他鎖定遠野綠峰投手投出的變化球，敲出帶有2分打點的三壘安打。

他站上投手丘後同樣火力全開，主投2局完全壓制對手火力，未讓打者擊出安打，並飆出2次三振，最快球速約時速147公里。

佐佐木在第3局要上場打擊時被替換代打而退場。他下一場比賽是18日對戰宮古高校與一戶高校的勝者。

日本每日體育報導，目前就讀高三的佐佐木，可投出日本高生中最快的時速163公里，今天主投2局無失分可謂完美演出，上場打擊還敲出帶有2分打點的超前比分三壘安打，展現投打俱佳的實力。

這場比賽的場邊有日本職棒阪神虎隊的球探到場觀看，佐佐木在1局下分別賞給對方3名打者滾地球出局、飛球出局及三振，只用了7球。

他飆出時速147公里的直球三振對手時，因為直球相當具有尾勁，讓幾乎滿座的內野觀眾席響起一片歡呼聲。

佐佐木2局下投球時，再分別賞給對方3名打者三振、滾地球出局及飛球出局，合計主投2局無失分，解決6名打者只用了19球。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1080716