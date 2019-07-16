克勞福單場5安狂灌8打點 巨人19比2痛宰洛磯

（中央社丹佛15日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天在客場迎戰科羅拉多洛磯，巨人第5棒打者克勞福單場6打數敲5安，其中包括2發全壘打，並灌進8分打點，幫助球隊以19比2痛宰洛磯。

克勞福（Brandon Crawford）1局上鎖定洛磯先發投手馬奎斯（German Marquez）一顆時速97英里的四縫線速球，扛出一發左外野3分砲，幫助巨人取得4比0領先。他在6局上再度開轟，將比數拉開到15比0。

克勞福今天共敲5支安打，灌進個人生涯新高的單場8分打點。

巨人今天來到有「打者天堂」封號的洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field），除了克勞福的雙響砲，第6棒打者亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）、第2棒打者波希（Buster Posey）也都開轟，全隊共掃21支安打，終場以19比2大勝洛磯。

巨人先發投手薩瑪吉亞（Jeff Samardzija）今天主投6.2局被敲4安掉2分，送出9次三振、1次保送，笑納本季第7場勝投。

反觀洛磯打線慘遭巨人投手壓制，全隊僅打出6支安打，儘管代打塔比亞（Raimel Tapia）和第6棒打者麥馬洪（Ryan McMahon）開轟，依然不敵巨人打線的兇猛火力。

洛磯先發投手馬奎斯今天主投2.2局挨11安，狂失11分全是自責分，苦吞個人本季第5敗。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080716